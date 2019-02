Il venditore fantasma spilla centinaia di euro al padovano: niente soldi e niente merce

I truffatori che usano la protezione di uno schermo e i tentacoli del web per mietere le loro vittime tornano a colpire nel padovano.

Attirato in trappola

A risalire all'autore del raggiro sono stati i carabinieri di Abano Terme a cui la vittima, residente a Padova, si è rivolta dopo aver capito di essere finita in trappola. Come da copione, la sua disavventura è cominciata navigando su un noto sito di compravendita online. Tra gli annunci il cinquantaquattrenne è incappato in quello che pubblicizzava la vendita di un motore per autocarro. Esattamente quello che cercava, tanto da prendere contatti con il venditore per farsi spedire il voluminoso oggetto dalla Campania.

Le indagini

Dopo una serie di contrattazioni, il padovano ha accettato di pagare i 1200 euro richiesti in un'unica soluzione, addebitandoli sul conto corrente del venditore e restando in attesa della spedizione. I giorni sono passati, ma dell'altro non c'è più stata alcuna notizia. Raggiungerlo telefonicamente o via mail era impossibile, del motore, manco a dirlo, nemmeno l'ombra. L'unica soluzione è stata raccogliere i pochi dati a disposizione e chiedere l'aiuto dei carabinieri, che dopo una serie di indagini hanno identificato il trentaduenne A.M., nato in Brasile ma residente a Qualiano in provincia di Napoli. L'uomo, che già precedenti specifici, è stato denunciato per truffa.