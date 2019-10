Contratta online e invia i soldi per il cellulare nuovo, ma i venditori spariscono

La conta delle vittime delle truffe online continua a salire e nell'hinterland del capoluogo ha visto in atto nei giorni scorsi il più classico dei trucchetti.

Il raggiro

A farne le spese è stato un 65enne che vive in città, ma che per essere aiutato a risolvere la disavventura in cui era incappato si è rivolto ai carabinieri di Albignasego. Li ha contattati dopo aver capito di essere caduto nel tranello di due persone che avrebbero dovuto vendergli un cellulare di marca Hauwei. Aveva scovato l'annuncio su un noto sito web, accordandosi con la donna per versarle i 120 euro richiesti. Poi ha aspettato l'arrivo del pacchetto, ma quando l'attesa si è fatta decisamente esagerata e contattare la venditrice è risultato impossibile, si è reso conto della trappola. Con i pochi elementi a disposizione gli inquirenti sono risaliti alle due persone che avevano pubblicato l'annuncio, la 69enne D.C.G.B. di Silvi Marina (Teramo) e il 33enne M.D. di Pescara. Entrambi pregiudicati, sono stati ora denunciati per truffa.