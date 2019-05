Maxi truffa dell'auto: intascano 40mila con falsi annunci online, almeno 25 le vittime

Utilitarie, automobili di lusso, camper a prezzi scontati. Veicoli che hanno fatto gola a molti, ma tutti inesistenti, tanto da fruttare alle truffatrici quasi 40mila euro.

Truffa da decine di migliaia di euro

Le artefici sono due donne individuate e denunciate dai carabinieri di Mestrino. S.P. 30enne originaria di Mira e residente a Mestrino e N.L. 55enne di Campodoro devono rispondere di almeno 25 truffe ordite negli ultimi mesi via internet. La tecnica era sempre la stessa: pubblicavano su Subito.it gli annunci per la vendita di auto e camper, quando il potenziale cliente si faceva avanti gli facevano versare una caparra da 500 a 2.500 euro su una carta prepagata e, accreditato l'importo, lo prelevavano immediatamente in un ufficio postale del Bresciano. In almeno due occasioni hanno svuotato la prepagata estinguendola e passando a usarne un'altra, sempre intestata a una di loro, per cancellare le tracce delle transazioni. A quel punto tagliavano ogni contatto con i compratori, alcuni dei quali si sono rivolti ai carabinieri. Le indagini hanno accertato almeno 25 truffe che hanno fruttato alla coppia 36.850 euro imbrogliando persone in tutta Italia e non si esclude che le vittime possano essere di più.

Affitto... con sorpresa

I carabinieri di Carmignano hanno invece denunciato due cinquantenni, S.L. di San Martino di Lupari e R.V. di Mantova. I due hanno affittato il casolare di un 43enne di Carmignano versando come caparra un assegno di 1.200 euro. Quando l'uomo ha però tentato di incassarlo si è reso conto che era scoperto e che i truffatori avevano nel frattempo fatto perdere le proprie tracce.

Vacanza rovinata

E un affitto fasullo è costato la denuncia anche a due napoletani che hanno raggirato un 64enne di Borgoricco. Il padovano aveva adocchiato online l'annuncio per una villetta a Terracina, per la quale in due occasioni ha versato prima 700 e poi 450 euro a titolo di acconto. Il sogno delle vacanze sul litorale laziale è però sfumato quando si è reso conto che quell'abitazione non esisteva. Ha allora segnalato il fatto ai carabinieri di Piombino, che in questi giorni sono risaliti al 20enne F.A. di Qualiano e al 43enne C.C. di Marano di Napoli.