La truffa web torna a colpire: la Vespa è un inganno e il venditore sparisce con i soldi

É stato necessario rivolgersi ai carabinieri per un padovano truffato sul web. Riavere il denaro sarà però molto complesso.

Prima gli accordi

Aveva tutte le intenzioni di acquistare quella Vespa Piaggio adocchiata sul sito Kijiji.it. Un portale notissimo per le compravendite online ma, purtroppo per l'inesperto acquirente, anche uno dei preferiti dai truffatori. Il sito di per sé è perfettamente in regola, ma dietro agli allettanti annunci si nascondono talvolta imbroglioni senza scrupoli che approfittando della scarsa dimestichezza delle vittime riescono a mettere a segno i raggiri. Dopo una serie di messaggi per accordarsi sulla vendita, il padovano ha accettato di inviare al sedicente venditore 180 euro sotto forma di ricarica su una carta prepagata.

Poi scatta la truffa

Incassato il pagamento del venditore si è persa ogni traccia. Il padovano ha cercato di contattarlo ripetutamente per accordarsi suglia altri pagamenti e la spedizione del motorino, ma ogni tentativo è stato vano e anche l'annuncio è stato prontamente cancellato. Mangiata la foglia e con i pochi elementi a sua disposizione, la vittima ha chiesto aiuto ai carabinieri di Camposampiero che giovedì sono venuti a capo della faccenda. Hanno rintracciato e denunciato i due responsabili della truffa, S.G. e S.G., entrambi quarantaquattrenni residenti a Polistena e Locri. Tutt'altra storia sarà tentare di recuperare il denaro, che il più delle volte viene prelevato dalla prepagata subito dopo l'accredito in modo da non renderlo ulteriormente tracciabile.