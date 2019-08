Affare amaro per l'artigiano della Bassa: paga l'escavatore, che però non arriva

La dinamica è quella della più classica truffa consumata via internet. Il risultato, pure. A rimetterci è stato un uomo padovano, caduto nel tranello di un sedicente venditore veneziano.

La denuncia

La vittima qualche settimana fa si è rivolta ai carabinieri di Agna chiedendone l'aiuto per venire a capo di un affare che gli era costato caro. Su un sito di compravendite si era imbattuto in un escavatore a 1.500 euro. L'artigiano, residente a Candiana, ha contattato il venditore e spedito la cifra restando in attesa di istruzioni per la consegna. Istruzioni mai arrivate, perché l'altro è sparito rendendosi irreperibile. Grazie ai pochi dati a disposizione gli inquirenti lo hanno però rintracciato, denunciando per truffa il 48enne F.G. di Venezia.