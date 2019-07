Il telefonino nuovo vale la truffa: il padovano paga, ma la merce non arriva

Con le scarne informazioni fornite dalla vittima, gli inquirenti sono riusciti a risalire al responsabile della truffa.

Il raggiro

L'inganno è cominciato con un contatto via e-mail tra cliente e venditore. Il primo, un 27enne vicentino, qualche settimana fa ha notato sul sito web Subito.it l'annuncio di vendita di uno smartphone. Il prezzo richiesto era allettante e il ragazzo si è messo in contatto con l'autore del post. Si sono accordati e il padovano ha inviato un bonifico di 100 euro, insieme al suo indirizzo dove in pochi giorni gli sarebbe dovuto arrivare via posta il telefonino. É stata però un'attesa vana e quando il 27enne ha provato a contattare il venditore per chiedergli informazioni ha scoperto che l'altro aveva disattivato l'annuncio ed era irreperibile. A quel punto si è rivolto ai carabinieri di Vigodarzere, che si sono messi sulle tracce dell'imbroglione identificando e denunciando per truffa M.G., 48enne milanese.