Affitta online la casa per le vacanze, ma l'annuncio è una salatissima truffa

Sperava di trascorrere un piacevole periodo di vacanza lungo la costa adriatica, invece si è trovato con il conto corrente alleggerito e nel mezzo di un'indagine dei carabinieri.

La truffa

É un 43enne di Conselve l'ennesima vittima di una truffa online che ha ben tre artefici alla sua origine. La disavventura del padovano è cominciata qualche mese fa, quando l'uomo navogava su internet alla ricerca di un appartamento da affittare per un periodo di ferie. Su un noto sito si è imbattuto nell'annuncio relativo a una villetta in Abruzzo. Convinto dalla posizione e dal prezzo, l'uomo ha intavolato una trattativa col sedicente venditore e ha inviato un bonifico di 2.300 euro sul conto corrente indicato.

Le indagini

Solo in seguito ha poi scoperto che quell'abitazione non esisteva. O meglio, non era nella disponibilità del falso venditore. A quel punto si è rivolto ai carabinieri, che dopo una complessa indagine hanno individuato i tre responsabili del raggiro. Sono tre uomini di Francavilla al Mare (Chieti): il 56enne M.S., il 54enne C.F. e il 44enne L.G. turri denunciati per truffa nella giornata di mercoledì.