Documento falso e conto corrente intestato a un uomo deceduto per truffare online

Per riuscire a truffare ignari internauti aveva messo a punto un trucchetto nella speranza di non essere rintracciabile. Si faceva spedire il denaro su un conto intestato a una persona deceduta, che lui stesso aveva aperto usando un documento falso.

La truffa

Artefice dello stratagemma è E.G., 55enne di Casalnuovo di Napoli (Napoli) con diversi precedenti penali. A lui sono risaliti i carabinieri di San Martino di Lupari grazie all'indagine avviata dopo la querela sporta da un 54enne del paese. Il padovano nell'aprile 2019 aveva trovato sul sito Subito.it l'annuncio di vendita di una fotocamera. Attirato dal prezzo aveva contattato il sedicente venditore e con lui si era accordato per l'acquisto bonificando sul suo conto corrente la cifra richiesta. Quando però il napoletano ha incassato il denaro è di fatto sparito senza mai spedire l'oggetto e rendendosi irreperibile, tanto che la vittima si è dovuta rivolgere ai militari.

Il conto e il documento

Cercando di risalire all'identità del truffatore gli inquirenti sono incappati nel conto corrente su cui il padovano aveva inviato il bonifico. Controllando le generalità dell'intestatario avevano così scoperto che questi era in realtà morto nel luglio 2016, ben prima di aprire quel conto bancario. A quel punto hanno scovato il documento presentato alla banca dalla persona che lo aveva aperto, appurando come la fotografia fosse stata applicata in un secondo momento, usata dal napoletano per falsificarlo e riuscire nell'operazione. A fronte delle prove raccolte E.G. è dunque stato denunciato.