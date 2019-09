Automobili e macchine agricole costano caro a due padovani truffati sul web

Non conosce tregua il fenomeno delle truffe telematiche, che nonostante stratagemmi noti continuano a mietere vittime tra gli incauti internauti. Gli ultimi due casi hanno riguardato un 44enne di Curtarolo e un 25enne di Campodarsego.

La truffa al contrario...

Il primo è caduto nella classica "truffa inversa", in cui il venditore anziché guadagnare finisce per rimetterci cedendo i soldi al sedicente compratore. Così è successo al 44enne, che qualche settimana fa ha pubblicato su Subito.it un annuncio per vendere la sua Suzuki Splash. Presto si è fatto avanti un romano, dicendosi intenzionato a comprarla. I due si sono accordati sul prezzo e a quel punto è scattata la trappola. Il finto compratore ha convinto il padovano a recarsi a uno sportello bancomat e inviargli una somma per poter collegare i loro conti correnti e poter poi ricevere il pagamento. Ha poi finto che il simbolico versamento non fosse riuscito, spingendo la vittima a ripetere l'operazione fino a intascare 1.200 euro prima di sparire. Quando il padovano si è reso conto della trappola ha allertato i carabinieri, che sono risaliti al 65enne P.G., pregiudicato di Roma denunciato mercoledì per truffa.

...e quella classica

L'identica accusa ha colpito anche I.S., 34enne di Foggia anch'egli con precedenti penali. Il pugliese ha messo in piedi la più classica delle truffe nei confronti di un 25enne di Campodarsego, pubblicando su Ebay l'annuncio di vendita di un motocoltivatore. Il padovano ha accettato di inviargli via bonifico 350 euro a titolo di caparra, senza più ricevere notizie dal sedicente venditore e chiedendo quindi aiuto ai militari che lo hanno rintracciato.