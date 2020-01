Mette in vendita online un tavolo da cucina: 51enne truffata di 1.500 euro

La stazione dei carabinieri di Riese Pio X nelle scorse ore ha denunciato in stato di libertà per truffa un 43enne della provincia di Padova.

La truffa

A darne notizia è TrevisoToday: l'uomo ha dapprima contattato una 51enne di Altivole (Treviso), che aveva messo in vendita online un tavolo da cucina, e poi ha indotto la donna, con l'inganno, ad effettuare alcune ricariche (dell'importo complessivo di 1.500 euro) su una carta prepagata, per poi rendersi irreperibile. Il fatto ha quindi costretto la signora a sporgere denuncia ai militari che in breve sono però risaliti all'identità del truffatore.