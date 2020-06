Compra online e gomme per l'auto: il venditore sparisce con i soldi

La provincia euganea conta una nuova vittima delle truffe online.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini

L'ultimo episodio ha avuto come involontario protagonista un 30enne di Codevigo che pochi giorni fa, navigando sul sito Subito.it, si è imbattuto in un annuncio di vendita per un treno di pneumatici per auto. Ingolosito dal prezzo, ha contattato il venditore e si è fatto avanti per l'acquisto. Tutto sembrava regolare, tanto che il padovano ha versato sulla carta prepagata segnalata dall'inserzionista i 100 euro richiesti. Quando si è però trattato di accordarsi per la consegna delle gomme, il venditore è di fatto sparito troncando ogni contatto. Fiutando l'inganno il 30enne ha quindi chiesto l'aiuto dei carabinieri, fornendo loro i dati a sua disposizione che, in pochi giorni, hanno permesso di risalire al titolare della prepagata. É così stato identificato A.S., 52enne bresciano di Carpenedolo con diversi precedenti che si è visto notificare una denuncia per truffa.