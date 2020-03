Vuole comprare la roulotte di un padovano, ma finisce per spillargli migliaia di euro

Una "truffa inversa" in piena regola, in cui colui che mette in vendita un oggetto e dovrebbe guadagnarci, finisce invece per tenersi ciò di cui voleva sbarazzarsi e perdere il denaro.

La truffa e le indagini

É successo a un 45enne di San Martino di Lupari, che nelle scorse settimane ha pubblicato su un sito web specializzato l'annuncio di vendita della sua roulotte. A metà febbraio lo ha contattato un uomo che si diceva molto interessato all'acquisto. I due si sono accordati ma il sedicente compratore anziché versare la cifra richiesta ha cominciato ad accampare una serie di scuse. Approfittando della scarsa dimestichezza dell'altro con le compravendite online, lo ha abbindolato facendogli fare un bonifico di 4.500 euro sul conto corrente, promettendo che glieli avrebbe subito restituiti insieme a quelli richiesti per comprare il veicolo. Appena il denaro è arrivato sul conto del truffatore questi ha però troncato ogni contatto, tanto che la vittima si è dovuta rivolgere ai carabinieri. Ne è nata un'indagine che in meno di un mese ha permesso di rintracciare il responsabile, il 34enne di Avezzano (L'Aquila) D.F.P., già noto alle forze dell'ordine. L'abruzzese è stato denunciato per truffa in attesa di ulteriori sviluppi investigativi per tentare di recuperare il denaro sottratto al padovano.