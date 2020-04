Finisce per pagare la roulotte che voleva vendere: la truffa colpisce un padovano

Avrebbe dovuto liberarsi di una vecchia roulotte vendendola online e guadagnando qualche migliaio di euro. Invece ha finito per sborsare lui stesso la cifra e ritrovarsi con il veicolo invenduto.

L'aggancio

É un classico caso di truffa "al contrario" quello che ha colpito un 45enne di Vigodarzere. A inizio anno l'uomo ha pubblicato sul sito Subito.it un annuncio per vendere una roulotte ricevendo, i primi giorni di febbraio, un messaggio da un potenziale acquirente. Il misterioso compratore si è detto molto interessato tanto che dopo una breve trattativa i due si sono accordati per la vendita al prezzo di 2mila euro.

Il raggiro

Durante gli accordi per il pagamento il truffatore ha fatto scattare la trappola, convincendo il padovano a inviare lui stesso un bonifico di 2mila euro su una carta prepagata. Una volta incassato il denaro e avviato un fantomatico collegamento tra conti correnti, il compratore aveva assicurato di restituire la somma e pagare la cifra pattuita. In realtà è invece sparito con il denaro del 45enne tagliando ogni contatto.

Le denunce

La vittima, rimasta con la roulotte in garage e il conto in banca alleggerito, non ha potuto che sporgere querela in caserma, dove si è recato il 12 febbraio. Gli inquirenti hanno raccolto tutte le prove utili all'indagine scoprendo che i truffatori erano in realtà tre persone. Il cinese 41enne H.L. di Prato e due persone di Fiesse (Brescia), P.M. di 23 anni e P.F. di 62, sono quindi state raggiunte da una notifica di denuncia con l'accusa di truffa in concorso.