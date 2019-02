Delusione via web per un padovano, vittima di una truffatrice virtuale

L’ennesimo caso di truffa consumato sul web ha avuto come vittima un sessantenne di Torreglia, che per avere giustizia è stato costretto a rivolgersi ai militari.

Le indagini

Si è rivolto alla stazione di Teolo raccontando la disavventura in cui è rimasto invischiato tentando di acquistare online un paio di sci. Qualche settimana fa ha scovato su un noto sito di compravendite l’annuncio relativo a un paio di sci, in vendita la prezzo di 1500 euro. Contattata la venditrice, l’uomo ha accettato di versare la somma sulla carta prepagata della donna che, incassato il denaro, ha tagliato ogni contatto con l’acquirente. Inviarle e ricevere messaggi è risultato impossibile e anche l’annuncio nel giro di poche ore è stato rimosso. Capito l’inganno il padovano ha raccontato tutto ai carabinieri che sono riusciti a risalire all’identità della venditrice. Identificata in una ventisettenne di Lucca, G.G. deve ora fare i conti con una denuncia per truffa.