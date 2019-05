Madre e figlio truffati: vogliono vendere la lavatrice, perdono quasi duemila euro

La piaga delle truffe online non accenna a placarsi e altri tre padovani sono finiti nella trappola in rete. Si tratta di madre e figlio di Trebaseleghe e di un 35enne di Tribano.

Raffica di versamenti

I primi due sono caduti nella classica "truffa al contrario", in cui la vittima mette in vendita un oggetto ma anziché ottenere dei soldi finisce per perderli. A gennaio hanno pubblicato su un noto sito l'annuncio di vendita per una lavatrice usata. Li ha contatti un macedone di Treviso fingendo di volerla acquistare, ma ha convinto la 46enne e il figlio 20enne a inviargli prima un bonifico per verificare che il canale di pagamento fosse sicuro. Millantando un problema, ha detto che i soldi non erano arrivati e ha consigliato di riprovare. Cosa che le vittime hanno fatto, più e più volte. Gli hanno inviato 1.860 euro prima di perdere ogni contatto e di capire che quei soldi non li avrebbero più rivisti. Raccontando la vicenda ai carabinieri hanno fatto partire le indagini che mercoledì hanno portato alla denuncia del 21enne D.A., già noto alle forze dell'ordine.

La sparizione dopo il bonifico

E pregiudicato è anche il 63enne T.M., nato a Fratta Polesine ma residente a Torino. Per i carabinieri è lui l'artefice della truffa che ha colpito un 35enne di Tribano. Stavolta i ruoli sono invertiti: è stato il truffatore a mettere in vendita una serie di piastrelle, che il padovano voleva acquistare. Dopo avergli bonificato i 60 euro richiesti il rodigino ha però tagliato ogni contatto senza mai consegnare la merce, costringendo l'altro a rivolgersi ai militari di Tribano.