Vuole vendere gli pneumatici, ma finisce per regalare mille euro al truffatore

Ennesima truffa online in provincia, con una donna padovana imbrogliata e un uomo indiano denunciato.

L'annuncio

Mercoledì i carabinieri di Castelbraldo hanno portato a termine l'indagine aperta lo scorso dicembre raccogliendo la querela sporta da una 41enne del paese. La donna in quel periodo aveva pubblicato sul sito Subito.it un annuncio per vendere quattro pneumatici per automobile completi di cerchi in lega. L'aveva contattata D.D.S., 36enne indiano residente a Bassano del Grappa (Vicenza) già noto - si scoprirà poi - per una serie di altre truffe analoghe. I due si erano accordati per la vendita ma a quel punto è scattata la trappola.

Il raggiro

Lo straniero è riuscito a convincere la padovana a inviargli due bonifici su altrettante carte di credito prepagate, per un totale di 500 euro. Incassata la somma è sparito, lasciando alla 41enne gli pneumatici e mille euro in meno sul conto corrente. Impossibilitata a contattarlo, alla vittima non era rimasto che rivolgersi ai militari e fornire loro i pochi dati in suo possesso. Dati che li hanno condotti a D.D.S., che da ieri vanta sul proprio curriculum criminale una nuova denuncia per truffa.