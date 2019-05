Clona l'assegno da 17mila euro inviato su Whatsapp: maxi truffa per la Porsche

L'acquisto del bolide tanto desiderato si è trasformato in incubo per un padovano vittima di una truffa online. La leggerezza dello spedire via cellulare la fotografia di un assegno gli è costata ben 17mila euro.

La vittima

L'uomo, un 62enne di Padova, è incappato nell'annuncio di vendita di una Porsche Cayman pubblicato online da una napoletana. Prezzo richiesto: 17mila euro. Dopo una serie di contrattazioni si sono accordati sul pagamento, da recapitare tramite assegno circolare. La Porsche in realtà non esisteva e qui è scattata la truffa.

Il raggiro

A titolo di garanzia, la donna ha chiesto al cliente di compilare l'assegno, fotografarlo e spedirle la foto sul telefonino via Whatsapp. Poi avrebbe avviato le pratiche per il passaggio di proprietà e al momento della consegna avrebbe ricevuto l'assegno originale. É invece riuscita a clonare il documento, incassandolo in una banca partenopea. Da quel momento di lei si è persa ogni traccia e la vittima si è rivolta ai carabinieri di Prato della Valle. Le indagini hanno permesso di identificare la 54enne B.C., ora accusata di truffa.