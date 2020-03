"Lionsgates con": padovano truffato dal grande evento con le star di Hollywood

Un evento che promette di portare a Padova numerose star internazionali del grande e piccolo schermo, a partire dai protagonisti de "Il trono di spade", "The walking dead", "Pirati dei Caraibi". Poi due rinvii e un biglietto mai rimborsato.

Il grande evento

É il quadro in cui si è mossa l'indagine dei carabinieri di Camposampiero che mercoledì hanno denunciato con l'accusa di truffa il 54enne R.M. L'uomo, vicentino, è legale rappresentante della società StarJob Srl con sede nel capoluogo berico, nonché organizzatrice dell'evento "Lionsgates Con". Si tratta di una manifestazione che la società ha messo in cantiere lo scorso anno e che inizialmente si sarebbe dovuta svolgere alla Fiera di Padova dal 21 al 23 giugno scorsi con attori internazionali e tante attività legate al mondo del cinema e dei fumetti. La kermesse era poi slittata una prima volta al 13-15 settembre per poi essere nuovamente posticipata alla primavera 2020. Tutti rinvii come pure l'ampia campagna pubblicitaria erano stati comunicati dalla StarJob Srl sui principali mass media della zona e attraverso il suo sito ufficiale, tutt'ora attivo e in fase di aggiornamento.

La truffa

Durante il periodo di promozione dell'evento un 32enne di Santa Giustina in Colle aveva acquistato online un biglietto versando 320 euro. Dopo il primo posticipo l'uomo aveva contattato la società e, a quanto da lui riferito agli inquirenti, avrebbe versato altri 70 euro come richiesto dalla StarJob, con la garanzia che l'evento si sarebbe certamente svolto. Il padovano avrebbe poi appreso dell'annullamento definitivo (che ad oggi non risulta comunicato sul sito web della società ndr). A quel punto aveva nuovamente contattato l'azienda vicentina, che gli assicurava il tempestivo rimborso di quanto versato salvo poi troncare ogni comunicazione e rendersi irreperibile. Il 32enne si è dunque rivolto all'Arma che ha vagliato l'accaduto e proceduto a denunciare il legale rappresentante.

La società

Ad oggi sul sito web dedicato all'evento "Lionsgates Con" non risulta l'annullamento della kermesse. Dove viene precisato che: