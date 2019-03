«Tranquillo, ha meno di 130mila chilometri». E invece ne aveva più di 300mila: denunciato

Una differenza abissale. Scoperta dopo quasi due anni: il 32enne O.F. è stato denunciato dai carabinieri di Cadoneghe per truffa per aver venduto a un 67enne padovano una Audi A6 facendogli credere che avesse solo 129mila chilometri quando in realtà ne aveva già percorsi oltre 300mila.

I fatti

Tutto ha inizio nell'aprile del 2017, quando l'uomo si reca a Genova per acquistare l'automobile, pagata 28.900 euro. Dopo un po' di tempo, però, la macchina ha iniziato a dargli stranamente problemi, tanto da doverla portare in officina per delle costose riparazioni. Il tranello del venditore è stato invece scoperto al momento del tagliando: la concessionaria a cui si è rivolto, infatti, gli ha annunciato che la macchina aveva oltre 300mila chilometri.