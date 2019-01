Tutt'altro che "alta fedeltà": sparisce dopo la mancata vendita dello stereo, denunciato

Truffe su truffe. E pure sostanziose: C.G., 42enne di Manerbio (provincia di Brescia) è stato denunciato dai carabinieri di Noventa Padovana.

I fatti

Motivo? La più classica delle truffe: il lombardo ha messo in vendita sul sito Internet "subito.it" un impianto stereo hi-fi del valore di 1.900 euro, che ha attirato l'attenzione di un 62enne di Noventa Padovana il quale non ci ha pensato su due volte e ha versato la cifra. Salvo però non ricevere quanto pagato, con tanto di "sparizione" del venditore. Almeno fino a ieri...