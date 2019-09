L'offerta per Messico è allettante, ma falsa: la truffa da 4mila euro dei falsi broker

Quando si è messa in contatto con quello che credeva essere un competente organizzatore di viaggi pensava di aver trovato un'offerta più che vantaggiosa. Il sogno della trasferta si è però trasformato in un costosissimo incubo per una 46enne padovana.

La trattativa

La disavventura della donna di Este è cominciata con il desiderio di un viaggio in Messico. Spulciando tra le varie proposte si è imbattuta in un uomo che, spacciandosi per broker di un'agenzia specializzata, le ha confezionato un pacchetto su misura. La trattativa è stata portata avanti via Whatsapp e, preventivo alla mano, la padovana ha finito per inviare 3.800 euro. Quando però l'attesa per i tanto agognati biglietti è diventata sospettosamente lunga, si è resa conto che contattare l'organizzatore era diventato impossibile.

Le indagini

In quel momento ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, che hanno portato a galla quella che non era altro che una truffa. Con i pochi dati a disposizione gli inquirenti sono risaliti agli artefici del raggiro, il 45enne C.L. e il 58enne C.R., entrambi di Cesena e con diversi precedenti specifici. A quesi si aggiunge ora una nuova denuncia per truffa in concorso.