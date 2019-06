«Mi hanno rubato l'auto», invece era ubriaco. Estrae la pistola e finisce denunciato

«Non c'è più la mia auto, devono avermela rubata». É domenica 2 giugno quando la centrale operativa dei carabinieri di Cittadella riceve la chiamata di un 50enne.

L'intervento

Si trova a Gazzo e pare abbia bisogno d'aiuto. Una pattuglia lo raggiunge ma quel che si trovano davanti li lascia interdetti. L'uomo ha addosso una divisa da guardia ittica volontaria e poco lontano c'è il veicolo che a suo dire gli era stato restituito. Una versione che ha insospettito i militari, ai quali sono bastate poche battute per capire che l'uomo non era in sé.

La denuncia

Aveva alzato il gomito e se la storia dell'auto rubata poteva considerarsi conclusa, il suo comportamento gli ha procurato ulteriori guai. Quando gli sono stati chiesti i documenti ha estratto dalla fondina della divisa una pistola ad aria compressa. A quel punto, mentre l'arma gli veniva sequestrata, è stato identificato e perquisito. Addosso aveva anche un lungo coltello, requisito anch'esso. A due giorni da quell'episodio il 50enne P.O. si è visto recapitare una denuncia per porto abusivo e ubriachezza molesta.