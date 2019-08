Ubriachi al volante: alcol test positivo per un 56enne fermato lungo la Romea

Si è messo alla guida della sua utilitaria nonostante avesse bevuto tutta la sera. Dopo l'alcol test a cui è stato sottoposto, i carabinieri l'hanno denunciato perchè era al volante completamente ubriaco.

Alcol test

I militari della stazione di Legnaro hanno fermato l'uomo, un cinquantaseienne che vive a Ponte San Nicolò nella serata di giovedì, mentre percorreva la via Romea del comune a Est di Padova con una Fiat Punto. L'etilometro ha lasciato poco spazio all'immaginazione, indicando un significativo 1,54 gr/lt di alcol nel sangue, tre volte oltre il limite consentito per legge. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebrezza, all'automobilista è stata ritirata la patente.