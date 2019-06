Sfrutta la carta carburanti "rubando" quasi 350 litri di gasolio: scatta la doppia denuncia

Ha approfittato degli ultimi giorni di lavoro. Ma è stato scoperto insieme al suo "collega": due romeni di 46 e 35 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Carmignano di Brenta per indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione.

I fatti

La doppia denuncia è giunta in relazione a quanto accaduto il primo giugno a Galliera Veneta: il 46enne si è recato in un distributore Q8 e ha utilizzato in maniera fraudolenta una carta carburanti a lui in uso fino al 2 giugno in quanto dipendente di una ditta di autotrasporti del luogo, appropriandosi di 338 litri di gasolio di cui 201 ceduti poi al connazionale.