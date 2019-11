Donna scopre i ladri in casa: spariscono i gioielli, bloccato un diciassettenne

Si è resa conto di un furto in atto nella sua abitazione e ha tempestivamente chiesto aiuto al 112 permettendo di bloccare un ragazzino. Il minore avrebbe però agito con dei complici, probabilmente anch'essi molto giovani.

La segnalazione

L'intervento che ha impegnato in forze i carabinieri di Legnaro, Bovolenta e del Nucleo radiomobile di Piove di Sacco risale alla sera di martedì. Una 57enne di Legnaro ha segnalato alla centrale operativa un furto in atto nel suo appartamento di via Vescovo, laterale della statale 516 tra Legnaro e Vigorovea. I militari si sono precipitati sul posto riuscendo a impedire la fuga a un ragazzo italiano di 17 anni, che si è poi scoperto essere già noto alle forze dell'ordine. Mentre il minore veniva trasferito in caserma e identificato, il sopralluogo ha permesso di scoprire che i banditi avevano forzato una finestra, introducendosi all'interno e trafugando alcuni gioielli.

Le indagini

La refurtiva non è però stata trovata addosso al giovane, elemento che pochi dubbi lascia sul fatto che i ladri fossero più di uno. I carabinieri sono ora al lavoro per identificarli e cercano almeno altre due persone, con tutta probabilità giovanissimi, che sarebbero riusciti a fuggire. Il 17enne, denunciato per violazione di domicilio, è stato affidato a una cooperativa.