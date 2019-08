Scavalca il cancello per dormire sotto al gazebo in giardino: denunciato per violazione di domicilio

Evidentemente voleva concedersi un "sonnellino" pomeridiano. Peccato solo che non l'abbia fatto in casa sua: N.F.A., 43enne di origini nigeriane e residente a Noventa Padovana, è stato denunciato dai carabinieri di Sarmeola di Rubano per violazione di domicilio.

I fatti

Succede tutto nel pomeriggio di sabato 17 agosto, e ha inizio quando i militari dell'Arma ricevono la chiamata di una 48enne di Mestrino allarmata perché c'è un estraneo nel suo giardino. I carabinieri si precipitano dunque a casa della donna, e si trovano davanti a una scena a dir poco inconsueta: sotto a un gazebo all'interno del giardino privato dell'abitazione c'è infatti il nigeriano che sta bellamente dormendo, approfittando della zona d'ombra. Al risveglio, però, è scattata la denuncia.