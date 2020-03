Norme anticontagio, altre 25 persone denunciate nel Padovano: si va dai 18 agli ottant'anni

Fioccano denunce in tutto il territorio padovano per inottemperanze alle disposizioni emanate dal Dpcm per l'emergenza Coronavirus.

Padova

Nella serata di venerdì 13 marzo i carabinieri di Padova hanno denunciato 5 persone, tutte prive di motivazioni valide a dimostrare le ragioni dello spostamento dalle rispettive abitazioni: si tratta di un 46enne di origini romene residente a Padova, di un 24enne e di un 57enne residenti a Padova, di un 39enne di origini albanesi residente a San Giorgio delle Pertiche e di un 52enne residente a Venezia.

Carmignano di Brenta

Alle ore 15.50 di venerdì 13 marzo i carabinieri di Carmignano di Brenta hanno denunciato quattro diciottenni del posto e uno di Tombolo perché trovati assembrati nel centro del paese senza adottare le dovute precauzioni imposte e soprattutto senza alcuna comprovata necessità. Un'ora prima i militari dell'Arma avevano denunciato un 41enne nigeriano che stava con ogni probabilità chiedendo l'elemosina all'esterno di un supermercato e che quindi non era giustificato a rimanere all'esterno della propria abitazione.

San Giorgio delle Pertiche

Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo a San Giorgio delle Pertiche (pd) i carabinieri di Camposampiero hanno prima denunciato un 41enne, un 25enne e un 23enne della zona - i quali, controllati nel bar di un'area di servizio con distributore di benzina, hanno dichiarato di trovarsi lì per bere un aperitivo e lavare l’autovettura - e poi un 26enne serbo, un 28enne romeno e un 26enne moldavo perché trovati mentre bevevano birra in gruppo appoggiati ad un veicolo. Gli ultimi due si sono anche resi responsabili del reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale in quanto giustificavano la loro presenza affermando che stavano andando a fare la spesa.

Bagnoli di Sopra

Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo i carabinieri di Abano Terme hanno denunciato un 26enne di Monselice sorpreso in transito a Bagnoli di Sopra senza comprovati motivi.

Rovolon e Pozzonovo

Sempre i carabinieri di Abano Terme hanno inoltre denunciato un 44enne titolare di una pizzeria a Rovolon e un 80enne titolare di un bar a Pozzonovo in quanto i loro esercizi pubblici erano aperti nonostante il divieto: ora rischiano la sospensione della licenza.

Boara Pisani

Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo i carabinieri di Boara Pisani hanno denunciato per essere fuoriusciti dal rispettivo territorio di residenza un 43enne e un 42enne entrambi di origini cinesi e residenti a Tribano in quanto trovati a piedi in via Gorzone lungo la riva dell'omonimo fiume senza giustificato motivo:

Castelbaldo

Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo i carabinieri di Castelbaldo hanno denunciato per essere fuoriusciti dal rispettivo territorio di residenza un 32enne del posto di origini marocchine e un connazionale 24enne domiciliato a Renon (Bolzano), entrambi già noti alle forze dell'ordine, in quanto fermati a bordo di una Volkswagen Golf lungo la Strada Provinciale 19, dove si trovavano in transito senza giustificato motivo.

Cittadella

Infine i carabinieri di Cittadella hanno denunciato un 31enne di origini brasiliane residente a Carmignano di Brenta: l'uomo, visibilmente ubriaco, si trovava nella stazione ferroviaria di Cittadella e alla vista dei militari dell'Arma ha iniziato a inveire e bestemmiare contro di loro.