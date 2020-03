Scoperti fuori casa: «Stiamo andando a un colloquio di lavoro», ma l'agenzia non esiste

Hanno prodotto un'autocertificazione, indicando con dovizia di particolari il serio motivo che li aveva fatti uscire di casa: un colloquio di lavoro. Sono però bastati pochi rapidi accertamenti per far crollare il loro alibi e far scattare la denuncia.

Il controllo

Il provvedimento ha colpito un 35enne di San Pietro Viminario e un 31enne di Tribano, incappati giovedì mattina in un controllo dei carabinieri a Piazzola sul Brenta. Quando i militari hanno chiesto loro perché si trovassero non solo al di fuori delle rispettive abitazioni ma anche fuori dai comuni di residenza, i due hanno compilato il modulo di autocertificazione. Come motivo di urgenza e necessità hanno indicato di dover sostenere un colloquio presso un'agenzia interinale, indicando anche la sede di tale "Agenzia 2000" dove avrebbero avuto appuntamento.

La denuncia

I carabinieri hanno dunque subito provveduto agli accertamenti del caso, scoprendo ben presto che quell'agenzia era inesistente e che i due italiani non avevano alcuna esigenza lavorativa per trovarsi insieme a Piazzola. Inevitabile la denuncia per inottemperanza al decreto ministeriale, a cui si aggiunge anche l'aver dichiarato il falso sottoscrivendo il documento di autocertificazione.