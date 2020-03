«Andiamo a passare il weekend insieme»: 28enne denunciato, era in auto con tre amici

«Sono passato a prendere gli amici per passare il weekend insieme». Ha davvero dichiarato questo alla polizia locale al momento del controllo. E in periodo di Coronavirus e con un Decreto in vigore non è ammissibile come "comprovata motivazione": A.R., 28enne di Padova, è stato denunciato per non aver rispettato il provvedimento che vieta alle persone di lasciare la propria provincia di residenza.

I fatti

Già, perché il tutto è avvenuto alle ore 18.30 circa di venerdì 13 marzo in quel di Vicenza: gli agenti hanno prima fermato la Bmw con a bordo i quattro ragazzi, poi hanno denunciato penalmente il guidatore per inottemperanza del decreto e quindi li hanno rispediti a casa.