Picchia la moglie per l'ennesima volta: denunciato per maltrattamenti in famiglia

L’ennesima lite con la compagna gli è valsa una denuncia per maltrattamenti in famiglia. Dopo un’escalation di violenza continua e senza sosta i carabinieri hanno bloccato un tunisino di 32 anni, colpevole di aver preso a schiaffi la moglie nella serata di lunedì.

I due hanno iniziato a litigare per futili motivi all’interno della loro abitazione di via Bajardi a Padova in zona Mortise. Gli schiamazzi hanno attirato l’attenzione dei vicini che sono stati costretti ad allertare le forze dell’ordine. I militari sono arrivati sul posto e hanno trovato la donna con alcuni lividi. Per lei, 32enne italiana, è stato necessario il ricovero in ospedale dove gli sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in due giorni. Per lo straniero è scattata la denuncia per maltrattamenti in famiglia: se la cosa dovesse continuare rischia l’allontanamento dalle mura domestiche.