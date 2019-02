Minaccia il compagno con un coltello da cucina: denunciata amante gelosa

Ha estratto un coltello da cucina al termine di una scenata di gelosia e ha così minacciato il suo fidanzato 28enne originario del Bangladesh.

Le minacce

A finire nei guai S.C.V., 24enne romena, che sabato sera attorno alle 21.30 in un appartamento di via Calza a Padova ha dato vita all'insano gesto. Immediato sul posto l'arrivo dei carabinieri che l'hanno denunciata per il reato di minaccia aggravata.