In casa di una 72enne svaligiati soldi, vestiti e documenti: denunciata una 34enne

Lo scorso 30 dicembre era entrata nell'abitazione di una 72enne di Este e aveva portato via soldi, vestiti e libretto postale.



DENUNCIA. Un bottino che solo in denaro risultava di 800 euro. I carabinieri, dopo aver accolto la denuncia, hanno cominciato le indagini che in soli due mesi hanno portato alla denuncia di P.M., 34enne di Bagnoli. I militari sono riusciti a ritrovare parte della refurtiva proprio nell'abitazione della malvivente che è stata quindi denunciata.