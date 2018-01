Controlli a tappeto in zona Stanga, denunciati due giovani per detenzione di munizioni

Raffica di controlli in zona Stanga: sono state identificate in totale 63 persone, controllati due esercizi pubblici, fermati 16 veicoli.

CONTROLLI

A seguito dell'attività, una ragazza 29enne è stata sanzionata perchè guidava senza carta di circolazione. Inoltre altri due giovani sono stati denunciati per detenzione abusiva di munizioni. Si tratta di una ragazza 29enne originaria di Verona e di un ragazzo 28enne originario di Padova. I due sono stati fermati a bordo di un Fiat Doblò: all'interno del cruscotto avevano 8 cartucce di arma lunga. Durante il controllo sono anche stati identificati tre italiani senza documenti, che sono stati accompagnati in Questura per i rilievi del caso.