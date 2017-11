Perquisiti giovani fermi in auto, due di loro denunciati per detenzione ai fini di spaccio

Venerdì alle 22 gli agenti hanno controllato tre giovani sospetti fermi in auto, all'interno di una Polo, in via Lanari a Padova. A bordo del mezzo sono stati identificati due tunisini di 30 e 31 anni trovati in possesso complessivamente di tre grammi di marijuana, una pastiglia di anfetamina e 850 euro in contanti. Entrambi sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

LA DENUNCIA.

Il conducente e proprietario dell'auto, un 26enne padovano, è stato segnalato come consumatore perchè trovato con qualche traccia di marijuana. E' stato inoltre denunciato per possesso ingiustifciato di armi atte a offendere perchè in bagagliaio aveva una mazza da baseball.