Tentano di rubare carburante da un camion, scoperti fuggono: presi un 39enne e un 32enne

Hanno tentato il furto di carburante su camion in sosta in via Olanda a Padova ma sono stati scoperti e acciuffati poco dopo.



PRESI. A finire nei guai due ladri romeni di 39 e 32 anni: i due sono stati sorpresi attorno alle 2 nella notte tra sabato e domenica. Vistisi scoperti hanno tentato la fuga a bordo di un autocarro ma la polizia li ha raggiunti poco dopo in corso Spagna. Sul mezzo i poliziotti hanno rinvenuto un impianto di pompaggio utilizzabile per aspirare carburante e un cacciavite a punta piatta idoneo a forzare serrature. Immediata la denuncia per tentato furto aggravato.