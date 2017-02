Hanno una serra di marijuana in casa ma lo sa tutto il paese: arrestata una coppia

In paese si era sparsa voce che in casa tenevano una vera e propria serra di marijuana e da lì è scattata la denuncia che ha portato, al termine delle indagini, all'arresto di una coppia: un idraulico 37enne di Vigonza e, la convivente, un'operaia 40enne.



ARRESTO. A seguito di perquisizione nella loro abitazione di via Giovine Europa i carabinieri hanno trovato in garage la serra: sei piante di marijuana in fase di coltivazione, otto semi di marijuana, 19 grammi di hashish e un impianto completo per la coltivazione indoor di mariuana. Sono finiti in manette con l'accusa di coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.