Lo accoltella ad un braccio perchè non può servire altri alcolici, denunciato un 34enne

Si era rifiutato di servirgli bevande alcoliche e per questo lo aveva aggredito e ferito ad un braccio.

La denuncia

L'episodio lo scorso 9 dicembre. Ora, al termine delle indagini, i carabinieri sono riusciti ad individuare l'aggressore: si tratta di B.A., un tunisino di 34 anni. L'uomo aveva chiesto al titolare del locale Zakaria di corso Vittorio Emanuele a Padova di poter comprare altri alcolici ma poichè l'orario era quello di chiusura ed erano già in corso le pulizie gli era stato risposto in modo negativo. A quel punto l'aggressione: l'avventore dopo aver estratto il coltello lo ha colpito al braccio e si è dileguato. I militari si sono posti subito sulle sue tracce fino a identificarlo e individuarlo. Immediata per lui la denuncia.