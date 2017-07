A bordo di un'automobile con nel sangue il doppio dell'alcol consentito: denunciato

E' stato pizzicato alla guida dell'automobile con nel sangue il doppio del tasso consentito di alcol.



DENUNCIA. A finire nei guai domenica un 24enne operaio di Albignasego: il giovane si trovava in via Roma a Legnaro alla guida della sua Honda Logo quando è stato fermato dai carabinieri. Controllato, è stato trovato ubriaco: nel sangue aveva l'1,1% di alcol. Immediata la denuncia da parte dei militari per guida in stato d'ebbrezza.