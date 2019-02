In passeggiata armato con un coltello dalla lama lunga 16 centimetri: nei guai 38enne

E' stato trovato in possesso di un coltello con lama lunga oltre sedici centimetri.

La denuncia

A finire nei guai un 38enne senza fissa dimora. L'uomo è stato fermato in via Guido Reni a Padova ed è stato controllato dai carabinieri che alla perquisizione hanno rinvenuto il fendente di acciaio. Immediata la denuncia per porto di armi e aggetti atti a offendere.