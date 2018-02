Litiga col fratello e gli distrugge la vetrata del distributore: 51enne denunciato

Ha preso un bastone, è andato al distributore di benzina gestito dal fratello e gli ha distrutto il vetro della cassa. L’uomo, un padovano di 51 anni, è stato denunciato dalla polizia.

Il diverbio

All’origine del gesto vi sarebbe un diverbio tra i due parenti accaduto martedì. Poco dopo, verso le 9, il 51enne si è recato alla pompa di benzina di via Callegari e in un momento di collera ha preso a bastonate la vetrata della cassa distruggendola. Sul posto è intervenuta una volante che ha accompagnato in questura l’uomo, l’ha fotosegnalato e indagato in stato di libertà per danneggiamento aggravato. La mazza di legno è stata sequestrata.