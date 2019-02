Droga e alcol alla guida: denunciati un 45enne e uno studente 20enne

Sono stati trovati alla guida sotto l'effetto di alcol e sotto l'effetto di stupefacenti.

Controlli

A finire nei guai un 21enne studente di Badia Polesine fermato a Castelbaldo mentre era alla guida sotto l'effetto di stupedfacenti e un 45enne trovato invece a Montagnana alla guida con nel sangue quasi tre volte il tasso di alcol consentito. Per entrambi patente ritirata. Sempre nell'ambito dei controlli per droga dei carabinieri, nei guai anche un 30enne di Merlara e un residente di Castelbaldo trovati in possesso rispettivamente di 17 grammi di hashish e un'arma con cartucce e 11 di marijuana.