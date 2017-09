Nasconde la coca in bocca ma viene scoperto: in casa altra droga e un piccolo tesoro

E' stato notato con fare sospetto ed è stato quindi fermato dalla polizia che lo ha trovato in possesso di stupefacente.

L'ARRESTO





Manette nelle scorse ore per un 43enne di Tunisi: l'uomo ha tentato di nascondere tre confezioni di droga da dieci grammi ciascuno in bocca. Gli agenti però lo hanno immediatamente scoperto e hanno sequestrato la droga. Addosso anche 70 euro, 2 cellulari e un mazzo di chiavi. Con queste le forze dell'ordine sono quindi andate nell'abitazione dello spacciatore in via Facciolati e lì hanno trovato un piccolo tesoro di oltre 7mila euro conservati all'interno di un armadio. Sotto al divano, invece, altri 337 grammi di droga. Il pusher è stato quindi arrestato.