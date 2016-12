Due volte il tasso di alcol consentito nel sangue, denunciato 32enne di Bovolenta

E' stato scoperto a guidare sotto l'effetto di alcol ed è stato denunciato.



DENUNCIATO. A finire nei guai M.E., un 32enne di Bovolenta. L'uomo è stato fermato in piazza Incoronata ed è stato trovato al volante di una Volkswagen Golf con nel sangue l'1,26 grammi di alcol. E' stato quindi deferito per il reato di guida in stato d'ebbrezza.