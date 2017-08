Allontanato dal suolo padovano viene sorpreso a rubare pezzi di bici in città: fermato

Non doveva trovarsi a Padova ma è stato pizzicato mercoledì sera attorno alle 21 in via Altinate mentre cercava di portarsi via, con il suo consueto "modus operandi" pezzi di bici.





A finire nei guai un 28enne italiano, R.M., tossicodipendente. Il giovane alla vista della polizia ha tentato la fuga ma è stato fermato. Controllato, era stato allontanato dal 2016 dal territorio padovano. La sua tecnica riconosciuta consiste nell'assemblare le bici, quindi portando via ruote, telai e altre componenti prima di rimontarli. Direttissima giovedì mattina: condannato a 6 mesi e 400 euro di multa. Esteso ad altri 3 anni il divieto di stare a Padova.