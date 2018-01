Sbanda con l'auto e alla vista della polizia tenta la fuga: patente ritirata, mezzo sequestrato

Pizzicato a sbandare con l'automobile, è stato fermato al termine di un inseguimento e denunciato.

DENUNCE

A finire nei guai un marocchino 41enne: l'uomo, alla guida di un Audi A4 dopo aver notato la polizia ha premuto il piede dell'acceleratore finendo però la sua corsa in via Vicenza. Una volta bloccato, gli agenti hanno provveduto al controllo non senza resistenza da parte dell'uomo risultato con nel sangue il doppio dell'alcol consentito. E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: la patente è stata ritirata, il mezzo sequestrato.