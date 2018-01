Fermati per un controllo, trovati in possesso di un coltello di 23 centimetri: denunciati

Sono stati fermati per un controllo e sono stati trovati in possesso di un coltello con la lama lunga 23 centimetri.

CONTROLLO

Il controllo domenica notte attorno alle 23 in via Bajardi a Padova dove due cittadini di origine moldava sono stati bloccati su una Mercedes. Il conducente è stato quindi denunciato per il possesso dell'arma. Nelle stesse ore in via Grassi deferito in stato di libertà un 60enne di Selvazzano trovato anche lui con una lama della stessa lunghezza custodita sempre nella sua vettura.