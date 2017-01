Si aggirava per Padova con un cellulare rubato: 33enne denunciato per ricettazione

Sabato mattina, verso le 11.30, la polizia ha dununciato per ricettazione un 33enne tunisino. L'uomo, dal fare sospetto, è stato fermato in via Gorzi a Padova.

DENUNCIATO. Il giovane aveva con sé un cellulare rubato a Venezia e si muoveva per Padova con un'aria sospetta, così la polizia ha deciso di controllare le sue intenzioni, scoprendo il telefonino rubato e denunciandolo, quindi, per ricettazione.