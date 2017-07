Sorpreso a frugare nel cassonetto: la sua bici era rubata, incastrato da punzonatura

Gli agenti l’hanno visto frugare all’interno di un cassonetto in via Manara e l’hanno fermato per un controllo. L’uomo era seduto su una bicicletta, risultata poi rubata.

BICI PUNZONATA. Si tratta di un ghanese di 24 anni senza fissa dimora, richiedente asilo e in attesa di permesso di soggiorno. I poliziotti, dopo averlo identificato hanno controllato il codice a barre del velocipede che era punzonato. Hanno quindi potuto verificare che si trattava di un mezzo rubato. L’uomo, incensurato è stato denunciato per ricettazione e la bici verrà restituita al proprietario.