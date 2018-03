Senza biglietto sull'autobus, tenta la fuga ma viene individuato: denunciato 51enne

E' stato pizzicato sull'autobus senza biglietto, ha tentato la fuga ma è stato individuato e denunciato.

L'Episodio

L'episodio martedì alla fermata dell'autobus di piazzale Santa Croce: un africano è stato pizzicato sul mezzo senza il tagliando. Alla vista del controllore ha cercato di fuggire ed è andato a rifugiarsi in una comunità di via Maran. La polizia l'ha individuato all'interno della struttura: gli agenti lo hanno bloccato ed identificato. Si tratta di un 51enne che si è rifiutato di dare le generalità: a quel punto l'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale in servizio.