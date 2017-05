Fermati per un controllo: trovato senza patente alla guida, era ricercato per furto

E' stato fermato per un controllo mentre si trovava alla guida di un veicolo ed è stato scoperto essere un ladro ricercato per furto.



DENUNCIA. L'uomo, di origine pakistana, è stato fermato giovedì pomeriggio a Padova: si trovava al volante con accanto un passeggero di origine romena. I due sono stati controllati dalla polizia: una volta scoperto che il pakistano guidava senza patente è stato portato in questura per gli accertamenti. Uno degli agenti a quel punto lo ha riconosciuto per il ladro che il 29 aprile scorso, insieme al complice immediatamente denunciato, tra l'altro il passeggero del veicolo, aveva rubato un paio di cuffie bluetooth. A quel punto è stato denunciato. La proprietaria del veicolo è stata sanzionata per incauto affidamento del mezzo.